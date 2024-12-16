Российского подростка осудят за нападение с ножом на сверстника в школе

В Краснодаре осудят школьника за нападение с ножом на сверстника

Родителей напавшего с ножом на учеников российской школы выдворят из России

Начало событий в новости Родителей напавшего с ножом на учеников российской школы выдворят из России

Перед судом в Краснодаре предстанет 14-летний подросток, который поссорился со сверстником и пырнул его ножом в здании школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Юноша обвиняется по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Расследование уголовного дела о халатности, возбужденного в отношении должностных лиц образовательного учреждения, продолжается.

По версии следствия, все произошло 6 декабря. Подросток, находясь в одной из школ, спровоцировал конфликт со сверстником. Началась драка, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил оппонента, а затем пару раз пырнул его ножом по различным частям тела.

Потерпевший получил легкий вред здоровью и был госпитализирован, а фигурант покинул место преступления.

Во время следственных действий силовики выяснили, что родители нападавшего юноши находились на территории России незаконно. Их решили выдворить из страны.