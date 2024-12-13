Родителей напавшего с ножом на учеников российской школы выдворят из России

Родителей напавшего на учеников краснодарской школы подростка выдворят в Армению

Родителей подростка, напавшего с ножом на учеников краснодарской школы, выдворят из России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Прикубанский районный суд рассмотрел материалы в отношении родителей нападавшего о совершении ими административного правонарушения по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации»). Суд признал их виновными и постановил подвергнуть фигурантов наказанию в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, с административным принудительным выдворением за пределы России, с предварительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, до фактического исполнения решения суда

Как установил суд, фигуранты являются гражданами Армении.

Ранее сообщалось, что 6 декабря на перемене в школе, расположенной в поселке Российском, 14-летний подросток поссорился со сверстниками и нанес одному из них ножевые ранения. Ему не понравилось, что одноклассник громко слушал музыку в колонке. Суд избрал напавшему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Школьник подозревается в преступлении по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.