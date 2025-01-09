Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:23, 9 января 2025Ценности

Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности в 55 лет

Умеренная физическая нагрузка помогает Дженнифер Энистон быть стройной в 55 лет
Мария Винар

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет, который помогает ей поддерживать стройность в 55 лет. Соответствующее интервью приводит People.

Чтобы иметь подтянутую фигуру, необязательно изнурять себя интенсивными тренировками, считает звезда популярного телесериала «Друзья». По ее словам, она долго шла к этой идее. «Нет боли, нет и результата. Это не совсем так. У меня всегда было послание в голове: нужно сделать 45 минут кардио, потом потренироваться на полу, а потом выполнить силовые упражнения», — призналась Энистон.

Перепробовав многие виды тренировок, она поняла, что умеренная физическая нагрузка также может принести хорошие результаты. «Вы действительно можете наслаждаться тренировкой, не ломать свое тело и получить невероятную трансформацию», — отметила знаменитость.

В октябре прошлого года Дженнифер Энистон в откровенном наряде приняла участие в съемке для фитнес-платформы Pvolve.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он обиженный». Член Общественной палаты России оскорбил Алиева. Что об этом сказали в Баку и Кремле?

      В НАТО заявили о планах поставить Украине очередные партии танков

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Психолог предупредил об опасности желания начать жизнь заново с завтрашнего дня

      Смертельную аварию с въехавшими в яму на снегоходе детьми сняли на видео

      Полиция и ФСБ задержали поджигателей поездов в Подмосковье и возбудили дело о теракте

      Москвичей предупредили об аномальной погоде

      В Калифорнии сгорел дом сына Байдена

      Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности в 55 лет

      Российского подполковника из зоны СВО оставили без пенсионных выплат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше