Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности в 55 лет

Умеренная физическая нагрузка помогает Дженнифер Энистон быть стройной в 55 лет

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет, который помогает ей поддерживать стройность в 55 лет. Соответствующее интервью приводит People.

Чтобы иметь подтянутую фигуру, необязательно изнурять себя интенсивными тренировками, считает звезда популярного телесериала «Друзья». По ее словам, она долго шла к этой идее. «Нет боли, нет и результата. Это не совсем так. У меня всегда было послание в голове: нужно сделать 45 минут кардио, потом потренироваться на полу, а потом выполнить силовые упражнения», — призналась Энистон.

Перепробовав многие виды тренировок, она поняла, что умеренная физическая нагрузка также может принести хорошие результаты. «Вы действительно можете наслаждаться тренировкой, не ломать свое тело и получить невероятную трансформацию», — отметила знаменитость.

В октябре прошлого года Дженнифер Энистон в откровенном наряде приняла участие в съемке для фитнес-платформы Pvolve.