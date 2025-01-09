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12:34, 9 января 2025Россия

Экстрасенс назвала срок завершения СВО и рассказала о судьбе Зеленского

Экстрасенс Янко: СВО завершится через полгода, Зеленский уйдет через 40 дней
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) завершится через шесть месяцев. Об этом заявила экстрасенс Галина Янко журналистам «Московского комсомольца».

«СВО будет продолжаться еще около полугода», — сказала Янко и добавила, что после этого для России должен наступить золотой век. «Так написано в книге жизни», — указана экстрасенс на источник своей информированности.

Говоря о судьбе Владимира Зеленского, Янко заявила, что он «уйдет из нашего поля зрения ровно через 40 дней». После этого «постепенно наступит мир», заверила она.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании провести переговоры с российским руководством, что, в свою очередь, может приблизить завершение СВО. «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», — сказал политик, призвавший перед этим президента России Владимира Путина начать действовать по Украине и мирному урегулированию.

ЖЗЛ
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