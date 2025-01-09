Экстрасенс Янко: СВО завершится через полгода, Зеленский уйдет через 40 дней

Специальная военная операция (СВО) завершится через шесть месяцев. Об этом заявила экстрасенс Галина Янко журналистам «Московского комсомольца».

«СВО будет продолжаться еще около полугода», — сказала Янко и добавила, что после этого для России должен наступить золотой век. «Так написано в книге жизни», — указана экстрасенс на источник своей информированности.

Говоря о судьбе Владимира Зеленского, Янко заявила, что он «уйдет из нашего поля зрения ровно через 40 дней». После этого «постепенно наступит мир», заверила она.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании провести переговоры с российским руководством, что, в свою очередь, может приблизить завершение СВО. «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», — сказал политик, призвавший перед этим президента России Владимира Путина начать действовать по Украине и мирному урегулированию.