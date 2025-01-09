Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:57, 9 января 2025Экономика

Европа рекордно нарастила закупки одного вида российского топлива

Rystad Energy: ЕС закупил у России рекордные 17,8 миллиона тонн СПГ в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vladimir Soldatkin / Reuters

По итогам 2024 года страны Евросоюза (ЕС) закупили у России рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные аналитиков компании Rystad Energy.

В прошлом году европейские страны приобрели у России в общей сложности 17,8 миллиона тонн СПГ. Достигнутый результат превысил более чем на два миллиона тонн показатель за 2023 год. «Потоки СПГ не только растут, но и находятся на рекордных уровнях», — резюмировал аналитик Rystad Energy Ян-Эрик Фенрих.

Для сравнения, в 2023 году совокупный импорт российского СПГ европейскими странами оценивался в 15,1 миллиона тонн. В 2022-м показатель увеличился и достиг отметки в 16,4 миллиона. Таким образом, экспорт СПГ из России в ЕС вырос на 1,4 миллиона тонн в годовом выражении и на 2,7 миллиона — к уровню 2022-го.

Ранее журнал Politico сообщил о стремлении некоторых стран ЕС, включая Польшу, включить ограничения на импорт российского СПГ в 16-й пакет санкций. Среди других вариантов рассматриваются меры по снижению поставок ядерного топлива и атомных технологий из РФ. До этого с призывом максимально расширить антироссийские санкции выступил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он обиженный». Член Общественной палаты России оскорбил Алиева. Что об этом сказали в Баку и Кремле?

      Российского подполковника из зоны СВО оставили без пенсионных выплат

      Советник Трампа объяснил важность Гренландии для США

      Объекты украинской ПВО обнаружены в Курской области

      Путин прокомментировал обман не получивших жилье ипотечников из Татарстана

      Одна страна Европы обяжет россиян сообщать информацию о цели визита перед въездом

      Российские силовики задержали замдиректора Корпорации развития Курской области Мартьянову

      Западной Европе предсказали очередной скачок цен на газ

      В США возобновили работу над самолетом-разведчиком HADES

      В Москве женщина почистила мандарин и получила миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше