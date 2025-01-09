Европа рекордно нарастила закупки одного вида российского топлива

Rystad Energy: ЕС закупил у России рекордные 17,8 миллиона тонн СПГ в 2024 году

По итогам 2024 года страны Евросоюза (ЕС) закупили у России рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные аналитиков компании Rystad Energy.

В прошлом году европейские страны приобрели у России в общей сложности 17,8 миллиона тонн СПГ. Достигнутый результат превысил более чем на два миллиона тонн показатель за 2023 год. «Потоки СПГ не только растут, но и находятся на рекордных уровнях», — резюмировал аналитик Rystad Energy Ян-Эрик Фенрих.

Для сравнения, в 2023 году совокупный импорт российского СПГ европейскими странами оценивался в 15,1 миллиона тонн. В 2022-м показатель увеличился и достиг отметки в 16,4 миллиона. Таким образом, экспорт СПГ из России в ЕС вырос на 1,4 миллиона тонн в годовом выражении и на 2,7 миллиона — к уровню 2022-го.

Ранее журнал Politico сообщил о стремлении некоторых стран ЕС, включая Польшу, включить ограничения на импорт российского СПГ в 16-й пакет санкций. Среди других вариантов рассматриваются меры по снижению поставок ядерного топлива и атомных технологий из РФ. До этого с призывом максимально расширить антироссийские санкции выступил премьер-министр Польши Дональд Туск.