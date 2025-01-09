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19:59, 9 января 2025Путешествия

Генконсульство прокомментировало ситуацию с пропавшей в Турции россиянкой

Генконсульство РФ в курсе о ситуации с пропавшей в Турции туристкой Писаренко
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Tatjana Eva R. / Unsplash

Генконсульство РФ в курсе о пропавшей в турецком Стамбуле российской туристке Лауре Писаренко. Так в диппредставительстве прокомментировали ситуацию с соотечественницей, передает агентство РИА Новости.

Отмечается, что 23-летняя россиянка приезжала в генконсульство, но еще до приема у дипломатов проявила агрессию к охране, за что была задержана сотрудниками полиции.

«Консульское учреждение находится в контакте с ее родственниками и близкими», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Лауру Писаренко нашли спустя 10 дней. Уточняется, что россиянка не помнит, что с ней происходило с 30 декабря.

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