Стала известна судьба пропавшей в Турции россиянки

Пропавшую в Турции россиянку нашли спустя 10 дней в плохом состоянии

Пропавшую в турецком Стамбуле российскую туристку Лауру Писаренко нашли спустя 10 дней. Судьба соотечественницы стала известна Telegram-каналу Shot.

По данным источника, 23-летняя россиянка пока не может сказать, что с ней происходило с 30 декабря из-за того, что не помнит.

Ранее девушка жаловалась на провалы в памяти. Отмечается, что путешественница цела, но находится в плохом состоянии.

Информация о пропавшей в Турции россиянке появилась 8 января. В Стамбул Писаренко прилетела из Нальчика для празднования дня рождения.

Соотечественница перестала выходить на связь с родными еще до новогодних праздников. В последний раз ее видели у российского консульства в Стамбуле.