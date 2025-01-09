Генсек НАТО призвал альянс дать Украине все для «продления борьбы»

Генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс дать Украине все для продления борьбы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал входящие в альянс страны дать Украине все для «продления борьбы». Его выступление транслировала пресс-служба альянса на YouTube.

«Нам нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину всем необходимым в плане подготовки и оснащения, чтобы продлить борьбу и одержать победу в этой борьбе», — заявил генсек НАТО.

По словам Рютте, конфликт на Украине имеет прямые последствия для глобальной безопасности. В связи с этим он призвал обеспечить для Киева «наилучшее положение» перед началом переговоров, которые, по мнению политика, однажды начнутся по инициативе украинской стороны.

Ранее Рютте призвал западные страны предоставлять Украине больше средств противовоздушной обороны и другого оружия.