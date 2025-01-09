Россиянам подсказали способы наладить сбитый после праздников режим

Невролог Панков: восстановить режим после праздников поможет отказ от алкоголя

Во время новогодних праздников многие люди меняют привычный режим дня и пропускают занятия спортом, что чревато проблемами со здоровьем и трудностями с возвращением в рабочий ритм, предупредил невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков. Способы наладить сбитый в период праздников график врач подсказал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт указал, что для возвращения в повседневный ритм надо как можно быстрее восстановить режим сна, поскольку его нарушение грозит бессонницей и заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Помимо этого, проблемы со сном могут негативно сказываться на способности концентрироваться и запоминать информацию, а также вызывать депрессию.

Чтобы нормализовать режим, врач рекомендовал постепенно корректировать время отхода ко сну и подъема — каждый день сдвигая его примерно на 15-30 минут. Делать это необходимо до тех пор, пока разница во времени пробуждения между будними и выходными днями не будет составлять максимум два часа. Также, по словам собеседника «Ленты.ру», обеспечить качественный ночной отдых поможет отказ от алкоголя.

Некоторые люди полагают, что спиртное улучшает сон, но это не так. Хотя алкоголь действительно может вызывать эффект сонливости, через несколько часов его концентрация в крови снижается, что приводит к поверхностному сну с частыми пробуждениями. Такой сон не способен обеспечить полноценный отдых, и на утро человек проснется с ощущением усталости Максим Панков невролог

После окончания праздничных застолий невролог посоветовал вернуться к сбалансированному питанию и регулярным физическим нагрузкам. Он отметил, что, если физическая активность была снижена во время праздников, спорт лучше возвращать постепенно — начать с простых упражнений и со временем увеличивать интенсивность тренировок.

Наконец, по словам врача, облегчить возвращение к привычному распорядку позволит постановка новых задач. «Обдумайте, каких результатов хотели бы добиться в ближайшее время, разработайте пошаговый план их достижения. Сосредоточьтесь на том, что мотивирует и приносит радость. Сохраняйте оптимизм и, по возможности, не позволяйте себе впадать в послепраздничную хандру», — призвал доктор.

Ранее врач-терапевт, гепатолог, врач превентивной медицины Сергей Лопатин перечислил болезни, чаще всего обостряющиеся после новогодних праздников. По его словам, главным триггером обострения гастрита и язвенной болезни желудка становится бесконтрольное употребление жирной и острой пищи и алкоголя, а также недостаток воды.