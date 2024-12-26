Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:31, 26 декабря 2024Забота о себе

Раскрыты обостряющиеся после новогодних праздников болезни

Терапевт Лопатин: в новогодние праздники обостряются гастрит и панкреатит
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Некоторые хронические заболевания часто дают о себе знать после Нового года, рассказал врач-терапевт, гепатолог, врач превентивной медицины Сергей Лопатин. Обостряющиеся после праздников болезни он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

По его словам, главным триггером обострения гастрита и язвенной болезни желудка в праздники становится бесконтрольное употребление жирной и острой пищи и алкоголя, а также недостаток воды. Резкие изменения в рационе приводят к раздражению слизистых оболочек желудка и провоцируют избыточную секрецию желудочного сока, объяснил врач.

Из-за избытка жирного, сладкого, выпечки и алкоголя может обостриться желчнокаменная болезнь, добавил он. «Именно после употребления большого количества тяжелой пищи чаще всего происходит приступ желчной колики, когда просвет желчного пузыря или протоков закупоривается камнем», — подчеркнул терапевт. Приступ сопровождается тошнотой, рвотой, сильной болью справа в зоне подреберья и в эпигастрии.

Материалы по теме:
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Также в праздники может обостриться панкреатит, а стресс вместе с избытком алкоголя способен привести к гипертонии. Из-за злоупотребления алкоголем и белковой пищей — мясными блюдами, холодцом, морепродуктами, рыбными консервами, — может обостриться подагра, уточнил врач.

Алкоголь и жирная пища создают серьезную нагрузку на печень особенно у пациентов с жировой болезнью или другими хроническими патологиями органа. Обострение может сопровождаться тяжестью в правом подреберье и эпигастрии, тошнотой, отрыжкой, слабостью и быстрой утомляемостью

Сергей Лопатинврач-терапевт

Ранее бариатрический хирург, доктор медицинских наук Владимир Самойлов рассказал в беседе с «Лентой.ру», как излишнее потребление пищи может отразиться на здоровье. Врач объяснил, что переедание, которое часто сопровождает новогодние каникулы, вызывает гормональный дисбаланс.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы поможем по украинскому вопросу». Лавров рассказал о тайных попытках Франции помирить Москву и Киев

      Центробанк Турции снизил учетную ставку впервые почти за два года

      Популярности акций Tesla стал угрожать опасный конкурент

      Проход судов через Босфор временно перекрыли из-за танкера из России

      В МВД раскрыли число попыток поджогов и подрывов по указаниям мошенников за неделю

      Раскрыты обостряющиеся после новогодних праздников болезни

      Вор украл младенца Иисуса из вертепа и вернул его с извинительной запиской

      Министра сельского хозяйства Бурятии заподозрили в превышении должностных полномочий

      В России осудили мужчину за мошенничество при строительстве многоквартирных домов

      Хлои Кардашьян подарила сестре украшенный стразами скутер для инвалидов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше