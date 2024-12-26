Раскрыты обостряющиеся после новогодних праздников болезни

Терапевт Лопатин: в новогодние праздники обостряются гастрит и панкреатит

Некоторые хронические заболевания часто дают о себе знать после Нового года, рассказал врач-терапевт, гепатолог, врач превентивной медицины Сергей Лопатин. Обостряющиеся после праздников болезни он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

По его словам, главным триггером обострения гастрита и язвенной болезни желудка в праздники становится бесконтрольное употребление жирной и острой пищи и алкоголя, а также недостаток воды. Резкие изменения в рационе приводят к раздражению слизистых оболочек желудка и провоцируют избыточную секрецию желудочного сока, объяснил врач.

Из-за избытка жирного, сладкого, выпечки и алкоголя может обостриться желчнокаменная болезнь, добавил он. «Именно после употребления большого количества тяжелой пищи чаще всего происходит приступ желчной колики, когда просвет желчного пузыря или протоков закупоривается камнем», — подчеркнул терапевт. Приступ сопровождается тошнотой, рвотой, сильной болью справа в зоне подреберья и в эпигастрии.

Также в праздники может обостриться панкреатит, а стресс вместе с избытком алкоголя способен привести к гипертонии. Из-за злоупотребления алкоголем и белковой пищей — мясными блюдами, холодцом, морепродуктами, рыбными консервами, — может обостриться подагра, уточнил врач.

Алкоголь и жирная пища создают серьезную нагрузку на печень особенно у пациентов с жировой болезнью или другими хроническими патологиями органа. Обострение может сопровождаться тяжестью в правом подреберье и эпигастрии, тошнотой, отрыжкой, слабостью и быстрой утомляемостью Сергей Лопатин врач-терапевт

Ранее бариатрический хирург, доктор медицинских наук Владимир Самойлов рассказал в беседе с «Лентой.ру», как излишнее потребление пищи может отразиться на здоровье. Врач объяснил, что переедание, которое часто сопровождает новогодние каникулы, вызывает гормональный дисбаланс.