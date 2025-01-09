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06:57, 9 января 2025Мир

Канадцы встретили отставку Трюдо крайне положительно

Global News: более 80% канадцев довольны решением Трюдо уйти в отставку
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Более 80 процентов канадцев встретили отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо положительно. Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos.

Утверждается, что 81 процент одобрил уход Трюдо с поста, причем более половины опрошенных оценили этот шаг политика «крайне положительно». Среди сторонников Либеральной партии страны, которую возглавляет Трюдо, это решение поддержали 70 процентов. Готовность голосовать за партию ушедшего премьера выразили лишь 23 процента респондентов, при этом за оппозиционную Консервативную партию готовы проголосовать вдвое больше.

«Очевидно, что канадцы устали от Трюдо и хотят перемен. Однако новому лидеру Либеральной партии будет сложно вернуть доверие избирателей, особенно учитывая значительный отрыв консерваторов», — указано в материале.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал Трюдо девочкой после его слов о категорическом отказе от вступления в США. «Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — сказал он.

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