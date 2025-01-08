Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:04, 8 января 2025Мир

Маск назвал премьер-министра Канады девочкой

Маск назвал премьера Канады Трюдо девочкой в ответ на отказ от вступления в США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо девочкой после его слов о категорическом отказе от вступления в США. Об этом он написал в социальной сети X в ответ на публикацию канадского лидера.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — отметил он.

Так Илон Маск сослался на недавние сообщения о скорой отставке Трюдо с поста правящей Либеральной партии и, соответственно, главы правительства страны. Вскоре после этого заявления избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

Ранее Трамп назвал Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада». Кроме того, он говорил о многочисленных преимуществах для канадцев от включения в состав США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на атаку беспилотников по Саратову и Энгельсу

      Пашинян заявил о попытке Баку спровоцировать Ереван

      Маск назвал премьер-министра Канады девочкой

      В Энгельсе развернули оперштаб после атаки беспилотников

      В США назвали причину будущей победы России на Украине

      В Тибете зафиксировали более 500 афтершоков

      На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

      Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде

      Спикера Верховной Рады Стефанчука назвали нелегитимным

      В Белоруссии заявили о желании провести матч со сборной России по футболу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше