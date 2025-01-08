Маск назвал премьер-министра Канады девочкой

Маск назвал премьера Канады Трюдо девочкой в ответ на отказ от вступления в США

Американский предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо девочкой после его слов о категорическом отказе от вступления в США. Об этом он написал в социальной сети X в ответ на публикацию канадского лидера.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — отметил он.

Так Илон Маск сослался на недавние сообщения о скорой отставке Трюдо с поста правящей Либеральной партии и, соответственно, главы правительства страны. Вскоре после этого заявления избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

Ранее Трамп назвал Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада». Кроме того, он говорил о многочисленных преимуществах для канадцев от включения в состав США.