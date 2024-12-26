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11:23, 26 декабря 2024Мир

Трамп поздравил американцев с Рождеством нападками на другие страны

Трамп выложил рождественские посты с нападками на Канаду, Гренландию и Панаму
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Rick Scuteri / AP

Избранный президент США Дональд Трамп выложил серию рождественских постов в своей социальной сети Truth Social с нападками на Канаду, Гренландию и Панаму. Политик намекнул, что Соединенные Штаты могут взять под контроль все три страны, передает NBC News.

Трамп начал длинные посты с пожелания веселого Рождества всем, «включая замечательных солдат Китая, которые с любовью, но незаконно, эксплуатируют Панамский канал». Он добавил, что Соединенные Штаты «вкладывают миллиарды долларов в "ремонт" [канала]».

Затем американский лидер высмеял премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого он назвал «губернатором», и в очередной раз предположил, что США могут аннексировать Канаду в качестве своего 51-го штата. Он пообещал Канаде в составе Соединенных Штатов сокращение налогов «более чем на 60 процентов», «медленное удвоение бизнеса» и самую мощную военную защиту.

В продолжении своего поста Трамп обратился к «народу Гренландии, которая нужна Соединенным Штатам в целях национальной безопасности и которая хочет, чтобы США были там».

22 декабря Трамп сообщил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. Он заявил, что плата за проход канала Панамой «просто смехотворна» — по его мнению, это полное «обдирание» Вашингтона должно немедленно прекратиться.

Позднее президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме. Он подчеркнул, что суверенитет и независимость страны не подлежат обсуждению. Мулино напомнил, что Договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года.

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