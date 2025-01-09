Кремль прокомментировал проект о вступлении Армении в ЕС

Песков назвал суверенным правом Армении проект о вступлении страны в ЕС

Проект закона о вступлении Армении в Евросоюз (ЕС) является суверенным правом Еревана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, [проект евроассоциации] — это суверенное право», — сказал он. Песков также назвал выгодным для Армении ее участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

9 января армянское правительство одобрило указанный документ. После этого проект закона обсудят в парламенте. В документе говорится, что страна «объявляет о начале процесса по членству» в ЕС. Кроме того, премьер Армении Никол Пашинян уточнил, что решение о присоединении к Евросоюзу может быть принято только по итогам всенародного референдума.