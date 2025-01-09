Правительство Армении поддержало проект о присоединении к ЕС. Как скоро Ереван сможет стать его полноправным членом?

Правительство Армении поддержало проект о начале присоединения страны к ЕС

Правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз (ЕС). Теперь его должен обсудить парламент.

В одобренном документе сказано, что Армения «объявляет о начале процесса по членству» в Европейском союзе. Как отметил глава МИД республики Арарат Мирзоян, в последние годы отношения Армении с объединением активно развивались — Евросоюз оказал содействие, в частности, в сфере безопасности, выражал готовность помочь экономическому развитию.

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян уточнил, что решение о вступлении в союз может быть принято только по итогам всенародного референдума.

Это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума. Но мы также должны отметить, что перед референдумом мы должны предпринять определенные действия: обсудить дорожную карту с Европейским союзом Никол Пашинян премьер-министр Армении

Армения продолжает переговоры с Евросоюзом

Мирзоян выразил надежду на подписание новой программы партнерства в ближайшие месяцы. «Я думаю, что это еще один всеобъемлющий документ», — сказал он. Глава МИД республики уточнил, что в 2024 году Армения и ЕС начали обсуждать введение безвизового режима. Мирзоян заключил, что Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным.

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Ожидается, что законопроект, представленный несколькими прозападными партиями и организациями, после получения одобрения кабмина будет обсуждаться в парламенте в конце месяца. Согласно обоснованию правительства, одобрение «позволит сделать ожидания граждан Республики Армения относительно того, что она станет полноправным членом Европейского союза, более реалистичными».

Армения задумалась о вступлении в ЕС после вызовов для страны

В марте 2024-го Мирзоян говорил, что страна намерена диверсифицировать свою внешнюю политику. Учитывая вызовы, с которыми столкнулась страна за последние четыре года, обсуждаются «новые возможности», пояснил министр. Вместе с тем он отмечал, что Ереван сохраняет и традиционные связи, а также «смотрит на Восток».

«У народа Армении есть европейские устремления, и, как я уже сказал, мы проходим через этот процесс, мы увидим, каким будет его завершение», — высказался тогда Мирзоян.

Азербайджан предостерег от попыток превратить Армению в западный форпост

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что попытки Запада превратить Армению в форпост на Южном Кавказе приведут к негативным последствиям. Тогда он назвал источником угрозы для региона трехстороннюю встречу США — Армения — ЕС, хотя официальные лица Вашингтона и Евросоюза и пытались убедить Баку, что происходящее не нацелено против Азербайджана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что Ереван, сам того не замечая, превращается в предмет западной забавы. По ее словам, в Европейском союзе рассматривают Армению как точку входа в регион, а некоторые политики Армении неправильно понимают повышенное внимание Брюсселя к Еревану.