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16:17, 9 января 2025Ценности

Леди Гага сменила имидж

Певица Леди Гага показала фото с окрашенными в блонд волосами после смены имиджа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ladygaga

Американская певица и актриса Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, выступающая под псевдонимом Леди Гага, показала внешность после смены имиджа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 57,6 миллиона подписчиков.

38-летняя исполнительница предстала на размещенном фото, лежа на спине на покрытом травой участке. Она надела серый лонгслив, нанесла на губы розовый блеск и подчеркнула ресницы черной тушью.

При этом знаменитость распустила окрашенные в блонд и гладко уложенные волосы. Также она продемонстрировала обесцвеченные брови.

В декабре сообщалось, что российская поп-исполнительница Глюкоза также кардинально сменила имидж.

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