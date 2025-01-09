Леди Гага сменила имидж

Певица Леди Гага показала фото с окрашенными в блонд волосами после смены имиджа

Американская певица и актриса Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, выступающая под псевдонимом Леди Гага, показала внешность после смены имиджа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 57,6 миллиона подписчиков.

38-летняя исполнительница предстала на размещенном фото, лежа на спине на покрытом травой участке. Она надела серый лонгслив, нанесла на губы розовый блеск и подчеркнула ресницы черной тушью.

При этом знаменитость распустила окрашенные в блонд и гладко уложенные волосы. Также она продемонстрировала обесцвеченные брови.

В декабре сообщалось, что российская поп-исполнительница Глюкоза также кардинально сменила имидж.