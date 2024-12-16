Певица Глюкоза вновь сменила имидж

Певица Глюкоза снялась с розовыми волосами после смены имиджа

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вновь кардинально сменила имидж. Соответствующие кадры появились в ее Telegram-канале.

На размещенных фото 38-летняя певица снялась в наряде, состоящем из белой мини-юбки, декорированной многочисленными булавками, и черных ботфортов. Помимо этого, звезда надела черный облегающий лонгслив с массивными плечами и молнией.

В качестве аксессуара она выбрала чокер. В то же время исполнительница продемонстрировала новую прическу с розовыми короткими волосами. Вдобавок певице сделали мейкап с черной помадой.

Ранее наряд Глюкозы с ультракороткими шортами обругали в сети. Певица станцевала перед камерой в футуристичном образе, который состоял из облегающего комбинезона с экстремально короткими шортами и топа бренда Reebok.