Наряд Глюкозы с ультракороткими шортами обругали в сети

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась отрывком новой песни и подверглась критике в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя певица станцевала перед камерой в футуристичном образе, который состоял из облегающего комбинезона с ультракороткими шортами и топа бренда Reebok. Кроме того, знаменитость надела белые сапоги на каблуках. На размещенных кадрах Глюкоза позировала со шлангом.

Подписчики не оценили наряд артистки, о чем написали в комментариях под публикацией. «Странное», «Что с ней случилось?», «С каждым днем все хуже», «Слабая песня», «Привлекает внимание эпатажем», — высказывались многочисленные поклонники.

В ноябре стилист Александр Данилов раскритиковал имидж Глюкозы с синими волосами словами «похожа на заезженную русалку».