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17:58, 9 декабря 2024Ценности

Наряд Глюкозы с ультракороткими шортами обругали в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась отрывком новой песни и подверглась критике в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя певица станцевала перед камерой в футуристичном образе, который состоял из облегающего комбинезона с ультракороткими шортами и топа бренда Reebok. Кроме того, знаменитость надела белые сапоги на каблуках. На размещенных кадрах Глюкоза позировала со шлангом.

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Подписчики не оценили наряд артистки, о чем написали в комментариях под публикацией. «Странное», «Что с ней случилось?», «С каждым днем все хуже», «Слабая песня», «Привлекает внимание эпатажем», — высказывались многочисленные поклонники.

В ноябре стилист Александр Данилов раскритиковал имидж Глюкозы с синими волосами словами «похожа на заезженную русалку».

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