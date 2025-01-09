Мужчина из семьи победителей лотереи рассказал о постоянном стыде

Австралиец из семьи, выигравшей в лотерею, рассказал о постоянном стыде

Мужчина из семьи, выигравшей огромную сумму в лотерею, рассказал, как внезапное везение повлияло на его жизнь. Его историю публикует New York Post.

Джейден Кларк вырос в городе Аделаида, штат Южная Австралия. Его семья была довольно бедной и жила от зарплаты до зарплаты. Но однажды его родителям повезло: они выиграли огромный куш в лотерею. Кларк не уточняет, сколько именно денег они получили. Поначалу родители очень переживали за то, что их могут ограбить. Также они взяли отпуск на две недели, чтобы подумать, как правильно распорядиться деньгами.

Кларк считает, что тактика была правильной: благодаря спокойному и взвешенному подходу победители лотереи избежали ненужных спонтанных трат. Сейчас, десять лет спустя после выигрыша, его семья до сих пор не потратила все призовые деньги. При этом все эти годы австралиец и его родственники страдают от постоянного стыда. Они все еще стесняются, что огромные деньги и «красивый дом на улице, где живут одни врачи», достались им просто так.

«Мы вечно чувствуем себя не на своем месте, будто мы застряли между двумя разными реальностями», — пожаловался он. Кларк признался, что перестал испытывать это ощущение лишь с переездом в Лос-Анджелес, США. При этом он добавил, что мать никогда не отказывала в деньгах друзьям и родственникам, потому что чувствовала себя виноватой перед ними.

Кларк заключил, что несмотря на все сказанное, он благодарен судьбе за удачу и возможности, которые открылись перед его семьей с появлением денег.

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