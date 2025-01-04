Российская домохозяйка по совету мужа купила лотерейный билет и выиграла суперприз

Домохозяйка из ХМАО выиграла в новогоднюю лотерею 147 млн рублей

Домохозяйка Ольга из поселка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре по настоянию мужа купила билет новогодней лотереи «Мечталлион», который принес ей выигрыш 147 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда «Национальная Лотерея».

По словам россиянки, они с супругом нечасто участвуют в лотерее, но стараются покупать билет новогоднего тиража — это уже стало семейной традицией.

Женщина получит на руки 116 миллионов рублей после вычета налога. Что делать с выигрышем, она пока не решила.

В тираже № 119 лотереи «Мечталлион» 1 января 2025 года разыгрывался один миллиард рублей. 42 участника из 25 регионов России выиграли и стали миллионерами, а суперприз достался жительнице ХМАО Ольге.

2 января сообщалось, что победитель лотереи «Новогодний миллиард» после вычета налога получит более 781 миллиона рублей. Главный приз выиграл билет, купленный гражданином, чей телефонный номер зарегистрирован на Сахалине, другие 90 человек смогут по итогам розыгрыша рассчитывать более чем на миллион рублей.