В России назвали выигрыш победителя лотереи «Новогодний миллиард»

Победитель «Новогоднего миллиарда» после вычета налога получит более 781 млн руб

Победитель лотереи «Новогодний миллиард» после вычета налога получит более 781 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на российского распространителя гослотерей «Столото» сообщает РИА Новости.

«781 598 156 рублей — при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», — назвали в компании итоговую сумму. Там уточнили, что налог по прогрессивной шкале доходов составит 22 процента, то есть немногим более 218,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что главный приз выиграл билет, купленный гражданином, чей телефонный номер зарегистрирован на Сахалине, другие 90 человек смогут по итогам розыгрыша рассчитывать более чем на миллион рублей.

Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с журналистами призвал победителя миллиардной лотереи отдать часть выигрыша или всю сумму на нужды специальной военной операции (СВО). Он отметил, что это послужит для всех примером, а даже 10 процентов «достаточно для реализации всех планов и идей, для решения всех материальных и жилищных проблем, если они есть».