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14:27, 2 января 2025Россия

Выигравшему миллиард в лотерею россиянину предложили отдать деньги на нужды СВО

«Ветераны России» призвали выигравшего миллиард в лотерею отдать деньги на СВО
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Выигравшего миллиард рублей в лотерею призвали отдать деньги на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Россиянина призвали отдать часть выигрыша или всю сумму. По словам лидера движения, даже 10 процентов «достаточно для реализации всех планов и идей, для решения всех материальных и жилищных проблем, если они есть». «Ветераны России» же помогут в закупке всего необходимого. Резяпов заметил, что это послужит для всех примером.

О том, что житель Сахалина выиграл миллиард рублей в лотерею, стало известно накануне. Еще 90 человек выиграли суммы в размере более миллиона рублей, а 81 человек стал обладателем приза в 123,5 тысячи рублей. Всего было разыграно 3,65 миллиарда рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал помощь участникам СВО и их родным безусловным приоритетом. Политик в новогоднем поздравлении отдельно обратился к участникам спецоперации и заявил о гордости за них. Спикер нижней палаты парламента заявил, что вместе россияне преодолеют все трудности.

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