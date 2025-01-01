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12:12, 1 января 2025Россия

Володин поздравил россиян с Новым годом и назвал безусловный приоритет Госдумы

Володин: поддержка участников СВО и их семей является приоритетом Госдумы
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Новым годом и назвал помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их родным безусловным приоритетом. Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

Политик отдельно обратился к участникам спецоперации и заявил о гордости за них, назвав героями. Спикер нижней палаты парламента заявил, что в самые сложные и переломные моменты истории единство и сплоченность были сильной стороной российского общества. Он подчеркнул, что вместе россияне преодолеют все трудности.

Между тем президент России Владимир Путин, выступая с новогодним обращением к россиянам, выразил уверенность в будущем страны. По его словам, Россия смогла в уходящем году ответить на сложнейшие вызовы, однако еще многое нужно решить. Российский лидер также назвал военнослужащих страны подлинными героями.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала приоритетные направления деятельности для сенаторов в 2024 году. Таковыми стали задачи, поставленные в послании президента Федеральному собранию. Из 88 пунктов послания полностью был реализован 81. Матвиенко назвала минувший год очень результативным.

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