Маск раскритиковал власти США из-за пожаров

Маск назвал власти Калифорнии худшими в США из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал власти США, назвав руководство Калифорнии худшим в стране. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Он прокомментировал пост одного из пользователей, который пожаловался на правительство штата. В публикации утверждается, что к разрушительным пожарам привела «неудачная политика» калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома по управлению лесными и водными ресурсами.

«Правда», — прокомментировал бизнесмен данный пост.

Ранее лесные пожары, вспыхнувшие вблизи Лос-Анджелеса, добрались до Голливудских Холмов. На данный момент от «Аллеи славы» пламя отделяет всего километр. Улицы около Китайского театра Граумана и музея мадам Тюссо забиты машинами, повсюду стоит вой сирен.