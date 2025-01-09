Медведев назвал условие для изменения отношения Армении к ОДКБ

Медведев заявил, что Пашинян вспомнит о членстве в ОДКБ после заявлений Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может вспомнить о членстве страны в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) после слов президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он заявил, что не удивится, если «сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения — член ОДКБ». Медведев добавил, что республика может обратиться напрямую в Европейский союз, у которого «за плечами прекрасный украинский опыт».

Ранее Алиев заявил, что Армения выйдет из состава ОДКБ, как только получит отмашку из Вашингтона. «Как только получат, они выйдут», — сказал он.