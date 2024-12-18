Алиев назвал условие выхода Армении из ОДКБ

Алиев: Армения выйдет из ОДКБ после отмашки из Вашингтона

Армения выйдет из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как только получит отмашку из Вашингтона. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РИА Новости.

«Армения понятно, куда идет. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным, (...) единственная причина, по которой они не выходят де-юре, — потому что они еще не получили отмашки из госдепа. Как только получат, они выйдут», — сказал он.

11 декабря Мария Захарова заявила, что Россия не располагает достоверными сведениями о том, обращалась ли Армения в официальном порядке в ОДКБ с просьбой о выходе из нее. По ее словам, ведомству неизвестно, поступали ли какие-то документы о выходе Армении из организации.

Ранее Алиев назвал вбросами публикации о планах Турции создать военную базу в Азербайджане. По его словам, потребности в ее создании нет.