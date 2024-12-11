МИД России сообщил об отсутствии сведений про обращение Армении о выходе из ОДКБ

Захарова: России ничего не известно об обращении Армении о выходе из ОДКБ

Россия не располагает достоверными сведениями о том, обращалась ли Армения в официальном порядке в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о выходе из нее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам. ведомству неизвестно, поступали ли какие-то документы о выходе Армении из структуры.

Ранее глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о равнодушии ОДКБ к защите суверенитета и территориальной целостности республики. Он добавил, что Армения находится в «большом процессе» и республика, как добавил дипломат, углубляет отношения с европейскими партнерами.