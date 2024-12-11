Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:08, 11 декабря 2024Бывший СССР

МИД России сообщил об отсутствии сведений про обращение Армении о выходе из ОДКБ

Захарова: России ничего не известно об обращении Армении о выходе из ОДКБ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Россия не располагает достоверными сведениями о том, обращалась ли Армения в официальном порядке в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о выходе из нее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам. ведомству неизвестно, поступали ли какие-то документы о выходе Армении из структуры.

Ранее глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о равнодушии ОДКБ к защите суверенитета и территориальной целостности республики. Он добавил, что Армения находится в «большом процессе» и республика, как добавил дипломат, углубляет отношения с европейскими партнерами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы живем в самые опасные времена». Путин и Орбан обсудили решение украинского конфликта

      Назван лучший молодой игрок РПЛ

      В Абхазии ужесточается дефицит электричества. Свет будут давать днем только на три часа

      Хованский назвал США помойкой

      Захарова объяснила веру Зеленского в свою безнаказанность волшебным порошком и Байденом

      Раскрыт заработок Шуры за концерт

      Пилоты выпили вина за день до рейса и провалили тест на алкоголь

      На Украине заявили о катастрофической ситуации для Зеленского

      В Швейцарии избрали нового президента

      Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила о возможности свержения Лукашенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше