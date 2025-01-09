Медведев описал план Трампа по созданию «трамповской политической географии»

Медведев назвал нереальными планы Трампа переделать мир

Избранный президент США Дональд Трамп решил переделать мир. План политика по созданию «трамповской политической географии» описал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, Трамп хочет создать «новый яркий и цветной глобус», который бы сильно отличался от нынешнего «скучного и серого». При этом Медведев назвал все идеи американского политика абсолютно нереальными.

Далее он перечислил планы избранного президента США в трех пунктах. «Сначала гигантское приращение Америки: забираем эту деревенскую Канаду (а что, будет хороший огромный штат, тогда весь континент принадлежит янки) и заодно Гренландию у Дании (непонятно, что это, но земли там до фига)», — написал зампред Совбеза.

Вторым номером в списке Медведев разместил желание Трампа переименовать Мексиканский залив, который, по его мнению, напоминает американскому политику «о латиносах».

Зампред Совбеза также считает, что избранный президент США собирается при помощи миллиардера Илона Маска бороться в его соцсети X с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Олафом Шольцем. «Цель проста, а затрат никаких — знай, кто в доме хозяин. Плюс Британию до кучи можно включить в суповой набор территориальных притязаний Пиндостана», — подчеркнул Медведев.

Он признал, что, еще не став новым президентом США, Трамп уже одержал несколько виртуальных побед. По мнению зампреда Совбеза, не важно, что планы американского политика не сбудутся, а «обзывалки для глуповатой европейской обслуги» будут забыты. «Важно другое: последняя декада пребывания маразматика в Овальном кабинете идет по сценарию оранжевого кудесника Трампа», — подытожил Медведев.