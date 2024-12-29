Медведев порассуждал о покупке Трампом и Маском Гренландии, Канады и Британии

Медведев заявил, что Трамп и Маск могут просто купить Гренландию и Канаду

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что избранный президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск могут купить Гренландию и Канаду. Соответствующий пост появился в социальной сети X.

«Неясно, зачем США как стране аннексировать Канаду, Гренландию или даже Британию и возвращать себе Панамский канал. Есть более цивилизованный способ: Дональд Трамп и Илон Маск могут просто купить землю, сделав ее своей частной собственностью», — написал политик.

Ранее Трамп выложил серию рождественских постов в своей социальной сети Truth Social с нападками на Канаду, Гренландию и Панаму. Политик намекнул, что Соединенные Штаты могут взять под контроль все три страны.

22 декабря Трамп сообщил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. Он заявил, что плата за проход канала Панамой «просто смехотворна» — по его мнению, это полное «обдирание» Вашингтона должно немедленно прекратиться.