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13:41, 9 января 2025Наука и техника

Минобороны рассказало о возможностях «Урагана»

МО: дальность РСЗО «Ураган» позволяет вести контрбатарейную борьбу
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Дальность стрельбы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» позволяет использовать установку для борьбы с артиллерией противника. О возможностях РСЗО рассказало Министерство обороны (МО) России.

Отмечается, что в ходе боевого дежурства в зоне специальной военной операции расчет «Урагана» группировки войск «Восток» уничтожил ствольные артиллерийские системы и живую силу противника на расстоянии более 30 километров. Цели выявили при помощи дронов.

«Высокая дальность и большая площадь поражения реактивной системы залпового огня дает возможность вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков», — говорится в сообщении.

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Установка на четырехосном колесном шасси несет 16 направляющих с реактивными снарядами калибра 220 миллиметров. Стандартный фугасный снаряд несет боевую часть весом 100 килограммов. Максимальная дальность стрельбы «Урагана» составляет 35 километров.

В апреле Минобороны России показало работу РСЗО «Ураган» на новом трехосном шасси БАЗ-69092. Базовая версия «Урагана» построена на четырехосном шасси ЗИЛ-135ЛМ, которое разработали в 1960-х.

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