Мошенники похитили деньги у москвички под видом священника

РБК: Мошенники похитили у москвички ₽7,35 млн под видом священника

Мошенники похитили у москвички 7,35 миллиона рублей, представившись знакомым священником. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 72-летней женщине неизвестный написал в мессенджере, представившись знакомым протоиереем. Он сообщил, что в отношении прихожан храма Иоанна Богослова на Бронной, куда регулярно ходила пенсионерка, проводится проверка на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем он сообщил, что с женщиной свяжется некий «сотрудник ФСБ».

Далее женщину убедили снять деньги со счета и передать их через курьера. Отдав сбережения, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. По данному факту проводится проверка.

Ранее МВД России установило две схемы, используемые мошенниками для доступа к аккаунтам россиян на «Госуслугах».

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.