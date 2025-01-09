Журналист Боуз: Зеленский издевается над собственным народом

Президент Украины Владимир Зеленский издевается над собственным народом, одобряя насильственную мобилизацию. С критикой в адрес главы государства на своей странице в социальной сети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз.

Он прикрепил видео случая силовой мобилизации в городе Дымер Киевской области. На нем сотрудники ТЦК вышвырнули из автобуса женщину, которая пыталась помочь своему родственнику.

«Продолжается издевательство Зеленского над собственным народом. Семья пытается предотвратить похищение отца бандой Диктатора. Ее выбрасывают на улицу, как животное. Вот за что вы платите», — высказался Боуз.

Ранее обозначающее принудительную мобилизацию слово «бусификация» стало словом года на Украине. Оно выиграло конкуренцию у терминов «СЗЧ» (СОЧ, самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру») и «Курская операция».