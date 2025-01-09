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13:20, 9 января 2025Культура

Раскрыты подробности ухода из жизни работника театра Вахтангова

Названа возможная причина ухода из жизни художника-постановщика Круглова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Причиной ухода из жизни заслуженного работника культуры России художника-постановщика Владимира Круглова могло стать заболевание легких. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на слова его коллег и родных.

Отмечается, что в последнее время работник театра Вахтангова чувствовал себя не очень хорошо — он был сильно слаб, кашлял и пользовался ингалятором. Также известно, что полтора месяца назад Круглов лежал в больнице.

Ранее стало известно, что Владимира Круглова не стало на 67-м году жизни. Сообщалось, что мужчину вызвали на работу в выходной день, по дороге в кабинет ему резко стало плохо, он потерял сознание.

В театре Владимир Круглов заведовал бутафорско-декоративным цехом.

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