Раскрыты подробности ухода из жизни работника театра Вахтангова

Названа возможная причина ухода из жизни художника-постановщика Круглова

Причиной ухода из жизни заслуженного работника культуры России художника-постановщика Владимира Круглова могло стать заболевание легких. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на слова его коллег и родных.

Отмечается, что в последнее время работник театра Вахтангова чувствовал себя не очень хорошо — он был сильно слаб, кашлял и пользовался ингалятором. Также известно, что полтора месяца назад Круглов лежал в больнице.

Ранее стало известно, что Владимира Круглова не стало на 67-м году жизни. Сообщалось, что мужчину вызвали на работу в выходной день, по дороге в кабинет ему резко стало плохо, он потерял сознание.

В театре Владимир Круглов заведовал бутафорско-декоративным цехом.