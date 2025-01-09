Немецкий политик решил попробовать прилетевший в него торт и разочаровался

NDR: В лидера СвДП Линднера во время выступления бросили искусственный торт

В экс-министра финансов Германии и лидера Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера во время его предвыборного выступления в Грайфсвальде бросили искусственный торт из пены для бритья, который попал в лицо политика. Видео инцидента опубликовал телеканал NDR.

В ходе выступления с места рядом с политиком встала девушка и бросила в его лицо торт. Линднер решил попробовать его и разочаровался, сказав, что «надеялся на крем вместо мыла».

«Я с гордостью ношу эти боевые шрамы», — сказал он, вытирая лицо салфеткой.

В 2023 году Линднер получил удар в пах от коллеги по партии и вице-председателя Европарламента Николы Бир. На съезде СвДП лидер партии находился на сцене и аплодировал, когда стоящая рядом с ним Бир взмахнула рукой, попав кулаком по нему. После того как занимавший тогда пост главы Минфины ФРГ согнулся, Бир принесла свои извинения.