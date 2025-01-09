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13:28, 9 января 2025Мир

Папа Римский понадеялся на окончание конфликта на Украине в 2025 году

Папа Римский Франциск понадеялся на окончание конфликта на Украине в 2025 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

Папа Римский Франциск заметил «обнадеживающие сигналы» в урегулировании конфликта на Украине и понадеялся на его окончание в 2025 году. Об этом понтифик заявил во время выступления перед аккредитованными при Святом престоле дипломатами.

«Я надеюсь, что в 2025 году все международное сообщество предпримет все необходимое, чтобы положить конец кровопролитной войне, уже почти три года идущей на Украине», — сказал он.

Папа Римский подчеркнул, что сейчас уже появились «некоторые обнадеживающие сигналы», однако многое еще предстоит сделать для достижения мира. Он также призвал вести диалог со всеми, даже если собеседники считаются неудобными.

Ранее Папа Римский Франциск в рождественском обращении Urbi et Orbi («К городу и к миру») призвал сложить оружие на Украине и «открыть врата» переговорам.

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