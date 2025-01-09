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05:24, 9 января 2025Мир

Парламент Британии проголосовал против расследования массовых изнасилований детей

Британский парламент отклонил расследование изнасилований детей бандами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Julia Kilian / dpa / Global Look Press

Парламент Великобритании проголосовал против проведения расследования массовых изнасилований детей бандами мигрантов из Пакистана. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Депутаты проголосовали против нового национального расследования в отношении банд, насилующих детей. Предложение начать расследование скандала с бандами было отклонено депутатами на фоне критики "политических игр"», — указано в материале.

Лишь 111 депутатов из 475 высказались за проведение данного расследования, остальные 364 парламентария отклонили инициативу. Подчеркивается, что голосование носило больше символический характер.

Ранее американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера «соучастником массовых изнасилований», совершаемых бандами. «Стармер должен уйти, и ему должны предъявить обвинения за его соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии», — написал предприниматель.

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