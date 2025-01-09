Парламент Британии проголосовал против расследования массовых изнасилований детей

Парламент Великобритании проголосовал против проведения расследования массовых изнасилований детей бандами мигрантов из Пакистана. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Депутаты проголосовали против нового национального расследования в отношении банд, насилующих детей. Предложение начать расследование скандала с бандами было отклонено депутатами на фоне критики "политических игр"», — указано в материале.
Лишь 111 депутатов из 475 высказались за проведение данного расследования, остальные 364 парламентария отклонили инициативу. Подчеркивается, что голосование носило больше символический характер.
Ранее американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера «соучастником массовых изнасилований», совершаемых бандами. «Стармер должен уйти, и ему должны предъявить обвинения за его соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии», — написал предприниматель.