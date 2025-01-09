Пентагон выделит новый пакет помощи Украине в 500 миллионов долларов

Пентагон выделит новый пакет военной помощи Украине в 500 миллионов долларов, который будет включать в себя боеприпасы и оборудование для американских истребителей F-16. Об этом заявил глава оборонного ведомства Ллойд Остин, передает агентство Reuters.

«Он [пакет помощи] включает дополнительные ракеты для украинской системы ПВО, дополнительные боеприпасы и больше боеприпасов типа воздух-земля, а также другое оборудование для поддержки находящихся на Украине F-16», — рассказал министр обороны США.

Подобное решение было принято за счет особых президентских полномочий, которые позволяют признать часть запасов американских военных арсеналов излишками. В таком случае их позволяется направлять другим государствам, согласно законодательству Соединенных Штатов в обход Конгресса и его позиции.

Ранее в Пентагоне заявили, что США намерены объявить об «очень значительном» пакете военной помощи для Украины. В ведомстве при этом признали, что украинские войска пока не получили обещанное им оружие в полном объеме. В частности, Вашингтон все еще не передал от 10 до 20 процентов объявленной помощи.