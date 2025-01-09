Поезд протаранил автомобиль в российском регионе

В Забайкальском крае поезд протаранил автомобиль, два человека не выжили

В Забайкальском крае поезд протаранил легковой автомобиль на железнодорожном переезде, в результате несовместимые с жизнью травмы получили два человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция российского региона в Telegram-канале.

По ее данным, авария произошла в ночь на 9 января на станции Мирная в Оловяннинском районе. Выжить не удалось водителю и пассажиру легкового авто Toyota, еще один человек пострадал.

«Второй пассажир доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении инспекции.

Ранее в Дагестане поезд столкнулся с автомобилем, взрослый и подросток пострадали. Водитель не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути перед едущим поездом.