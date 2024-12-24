Два россиянина пострадали при столкновении поезда с автомобилем

В Дагестане поезд столкнулся с автомобилем, двое пострадали

В Дагестане поезд столкнулся с автомобилем, взрослый и подросток пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по российскому региону.

ЧП произошло в городе Дагестанские Огни. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути перед едущим поездом.

«На железнодорожном переезде произошло столкновение пригородного электропоезда с автомашиной Lada Vesta под управлением 46-летнего жителя Дахадаевского района», — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля и его 14-летняя пассажирка госпитализированы, врачи диагностировали у них различные телесные повреждения.

Ранее в Хабаровском крае грузовик протаранил пассажирский поезд на переезде. Авария произошла между станциями Кенай и Оунэ. Из-за ЧП движение поездов на участке временно приостановили.