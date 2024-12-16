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08:53, 16 декабря 2024Россия

Грузовик протаранил пассажирский поезд в российском регионе

В Хабаровском крае грузовик протаранил пассажирский поезд, никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Хабаровском крае грузовик протаранил пассажирский поезд на переезде. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Авария произошла между станциями Кенай и Оунэ. Грузовик выехал на переезд перед приближавшимся поездом с пассажирами, который следовал по маршруту Советская Гавань — Владивосток.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации в результате ДТП никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Из-за аварии движение поездов на участке временно приостановили. Для выяснения обстоятельств случившегося создан оперативный штаб.

Ранее в Иркутской области микроавтобус въехал в пассажирский поезд. Не выжил водитель транспортного средства, о других пострадавших не сообщалось.

ЖЗЛ
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