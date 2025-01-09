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13:49, 9 января 2025Россия

Появились новые подробности о боях в Курской области

Минобороны: российские войска ударили по семи бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За сутки российские войска ударили по семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Черкасское Поречное, Казачья Локня, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово и Свердликово.

Украинские войска за сутки потеряли до 190 бойцов, БТР, БМП, пять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и станцию радиоэлектронной борьбы. С момента вторжения в Курскую область, по данным оборонного ведомства, ВСУ лишились более 50 310 военнослужащих.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в министерстве.

В этот же день Telegram-канал Mash сообщил, что российские военнослужащие начали бои за город Суджа в Курской области. Известно, что населенный пункт на данный момент находится под контролем украинских войск. По данным канала, боевые действия ведутся в восточной и юго-восточной частях города.

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