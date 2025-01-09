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18:56, 9 января 2025Из жизни

Приговоренный попросил казнить его поскорее

В США приговоренный к смертной казни попросил казнить его поскорее
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Rebekah Zemansky / Shutterstock / Fotodom  

В американском штате Аризона мужчина, приговоренный к высшей мере наказания, попросил казнить его поскорее. Об этом сообщает издание The Washington Post.

В 2008 году Ааронка Ганчеса признали виновным в расправе над бывшим мужем своей подруги. Вместе с сообщником он вывез его в пустыню и четыре раза выстрелил в него.

С тех пор власти штата не раз переносили дату казни, объясняя это необходимостью проверки препаратов для летальных инъекций — основного способа казни в Аризоне. Ганчес устал ждать и направил в Верховный суд штата рукописное прошение с призывом поторопиться.

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«Давно было пора привести приговор в исполнение, и откладывать это больше нельзя, — говорится в прошении. — Пусть законы Аризоны наконец будут исполнены, а справедливость — восстановлена».

Ранее сообщалось, что приговоренный к смертной казни заключенный в американском штате Техас попросил отсрочить исполнение приговора, так как решил стать донором почки.

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