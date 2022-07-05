Заключенный попросил отсрочить смертный приговор и стал донором почки

Fox News: заключенный решил стать донором почки и попросил об отсрочке смертной казни

Приговоренный к смертной казни заключенный в американском штате Техас попросил отсрочить исполнение приговора, так как решил стать донором почки. Об этом сообщает Fox News.

13 июля Рамиро Гонсалеса ждет летальная инъекция за убийство 18-летней Бриджет Таунсенд. Его адвокаты Теа Посел и Рауль Шонеманн направили письмо, в котором попросили республиканского губернатора Грэга Эбботта отсрочить исполнение приговора на месяц, чтобы заключенный смог пожертвовать почку какому-либо больному, нуждающемуся в пересадке этого органа.

Адвокаты сделали отдельный запрос в Техасский совет по помилованию и условно-досрочному освобождению, чтобы в связи с донорством почки их подзащитному предоставили отсрочку на шесть месяцев.

К запросу адвокаты приложили письмо от священнослужителя из штата Мэриленд Майкла Зусмана, который состоял в переписке с Гонсалесом. «Я не сомневаюсь, что желание Рамиро стать донором почки продиктовано альтруистическими побуждениями, а не последней попыткой отсрочить исполнение приговора», — заявил Зусман.

Адвокаты Гонсалеса отметили, что команда врачей, специализирующихся на пересадке органов, установила, что он является идеальным кандидатом для предоставления донорской почки. У Гонсалеса оказалась редкая группа крови, а это значит, что он сможет пожертвовать почку пациенту, которому труднее всего найти донора.

Техасский департамент политики в области уголовного правосудия позволяет заключенным становиться донорами органов и тканей. Однако представитель Гонсалеса Аманда Хернандез заявила, что ранее в этом году его признали неподходящим кандидатом на донорство. Она не уточнила причину, но в письме адвокаты заявили, что причиной был приближающийся срок исполнения приговора.

В Техасском совете по помилованию и условно-досрочному освобождению состоится голосование, чтобы вынести решение по запросу Гонсалеса. Адвокаты мужчины делали отдельный запрос с просьбой смягчить приговор и назначить их подзащитному более мягкое наказание. Они также просили не осуществлять исполнение приговора, если духовнику Гонсалеса не разрешат держать его за руку и поместить другую руку на сердце.

Ранее сообщалось, что в Оклахоме осужденному за убийство мужчине удалось избежать смертной казни в связи с тем, что губернатор штата Кевин Ститт распорядился остановить процедуру за несколько часов до ее исполнения. За 11 часов до того, как приговор должен был быть приведен в исполнение, Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению штата счел необходимым заменить наказание на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.