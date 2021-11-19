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Мужчина избежал смертной казни за несколько часов до ее исполнения

Губернатор Оклахомы Ститт остановил смертную казнь убийцы за несколько часов до исполнения
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Фото: Pixabay

В Оклахоме осужденному за убийство мужчине удалось избежать смертной казни в связи с тем, что губернатор штата Кевин Ститт распорядился остановить процедуру за несколько часов до ее исполнения, сообщает Reuters.

Джулиуса Джонса приговорили к смертной казни за убийство страхового управляющего во время угона автомобиля в 1999 году. За 11 часов до того, как приговор должен был быть приведен в исполнение, Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению штата счел необходимым заменить наказание на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Адвокаты осужденного привели доказательства того, что во время совершения преступления тот был дома со своей семьей, о чем, по их словам, присяжные так и не узнали в силу того, что его адвокаты в то время не смогли полностью расследовать это убийство. Они планируют и дальше добиваться справедливости для Джонса.

Ранее стало известно, что военный трибунал в Камеруне приговорил к смертной казни четырех человек, которых признали виновными в убийстве семерых учеников школы в городе Кумба. 24 октября 2020-го преступники ворвались в частное учебное заведение на трех мотоциклах и открыли стрельбу. В результате атаки погибли семь школьников, 13 детей получили серьезные травмы.

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