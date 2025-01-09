Путин прокомментировал обман не получивших жилье ипотечников из Татарстана

Путин назвал жульничеством ситуацию с не получившими жилье гражданами Татарстана

Некоторые граждане Татарстана не получили купленное с помощью льготной ипотеки жилье в результате жульнической операцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

В декабре Путину сообщили, что многие семьи в регионе пострадали от действий компании, занимающейся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Граждане не получили свои дома, но при этом не попали под категорию обманутых дольщиков. В результате без нового жилья остались более 60 семей.

«Как я и предполагал, это просто жульническая операция, которая была еще совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», — заявил Путин в ходе совещания с правительством. Он поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину сделать доклад о работе над решением данного вопроса.

Ранее Путин заявил о необходимости донастроить льготные кредитные программы в России. Он призвал проанализировать распределение рисков роста ключевой ставки между всеми экономическими субъектами.