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16:43, 23 декабря 2024Экономика

Путин велел донастроить в России льготные кредиты

Путин: льготные кредитные программы в России должны быть донастроены
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Льготные кредитные программы в России должны быть донастроены. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, необходимо проанализировать распределение рисков роста ключевой ставки между всеми экономическими субъектами.

«Необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения. В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом», — велел Путин.

Кроме того, Путин отметил, что по госпрограммам (в том числе, по семейной ипотеке) не должно возникать финансовых лимитов. Новые нацпроекты должны стартовать с 1 января без задержек, а получение льготных кредитов бизнесом нужно увязать с выходом компании на биржу. Он напомнил, что уже выдвигал идею о связи помощи бизнеса с первичным размещением акций (IPO) на форуме ВТБ в начале декабря, но теперь хочет, чтобы чиновники предметно обратились к вопросу.

В рамках совещания президент подчеркнул, что системная задача, которая стоит перед Россией, — обеспечение перехода к сбалансированному росту экономики при низкой безработице и умеренной инфляции. Это залог и базовое условие для достижения национальных целей развития, успешного выполнения государственных программ и национальных проектов.

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