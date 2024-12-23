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14:19, 23 декабря 2024Экономика

Путин назвал системную задачу России

Путин: задача России — сбалансированный рост экономики и умеренная инфляция
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Системная задача, которая стоит перед Россией, — обеспечение перехода к сбалансированному росту экономики при низкой безработице и умеренной инфляции. Такие цели назвал президент страны Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Такую задачу Путин назвал залогом и базовым условием для достижения национальных целей развития, успешного выполнения государственных программ и национальных проектов.

Впервые о такой необходимости глава государства объявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Путин подчеркнул, что страна должна выйти на устойчивую траекторию сбалансированного роста, при этом совместить ее с умеренной инфляцией и низкой безработицей. По его словам, реализация такой перспективы является главной и совместной задачей правительства и Центробанка и они должны соответствующим образом выстраивать механизмы всей государственной политики, включая денежно-кредитную.

В рамках совещания по экономическим вопросам президент также напомнил, что по госпрограммам (как, например, по семейной ипотеке) не должно возникать финансовых лимитов. Новые нацпроекты должны стартовать с 1 января без задержек, а получение льготных кредитов бизнесом нужно увязать с выходом компании на биржу.

Ранее Путин призвал кабмин сохранить программу семейной ипотеки со ставкой шесть процентов «без всяких изъятий». «Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под шесть процентов. Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить, без всяких изъятий», — отметил глава государства. Анализ информации, которая поступила на прямую линию с президентом, демонстрирует, что вопрос льгот по ипотеке стоит остро, добавил он.

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