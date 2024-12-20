Путин призвал сохранить семейную ипотеку под шесть процентов «без всяких изъятий»

Путин призвал кабмин сохранить семейную ипотеку под 6 % «без всяких изъятий»

Президент РФ Владимир Путин призвал кабмин сохранить программу семейной ипотеки со ставкой шесть процентов «без всяких изъятий». Соответствующее заявление он сделал на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей, пишет агентство ТАСС.

«Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под шесть процентов. Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить, без всяких изъятий», — отметил глава государства, подчеркнув, что жилищный вопрос для молодых семей является одним из ключевых.

Путин добавил, что анализ информации, которая поступила на прямую линию с президентом, демонстрирует, что вопрос льгот по ипотеке стоит остро.

Ранее стало известно, что рынок поддержал идею с отменой лимитов по семейной ипотеке. В пресс-службе оператора госпрограмм корпорации «Дом.РФ» отметили, что это позволит сгладить выдачи жилищных кредитов и исключит ажиотажный спрос на них.