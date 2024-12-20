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11:34, 20 декабря 2024Экономика

Рынок поддержал отмену лимитов по семейной ипотеке

«Дом.рф»: отмена лимитов по семейной ипотеке исключит ажиотажный спрос
Мария Черкасова
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Отмена лимитов по семейной ипотеке сгладит ее выдачи и исключит ажиотажный спрос, сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора госпрограмм — корпорации «Дом.РФ».

Отмена лимита повысит востребованность семейной ипотеки среди россиян, при этом ажиотажный спрос на нее в отдельные моменты ее реализации будет исключен, уверены в пресс-службе госкомпании.

В настоящее время для семейной ипотеки установлен лимит в 6,3 триллиона рублей, для дальневосточной и арктической предусмотрены 1,4 триллиона, для ИТ-программы — 750 миллиардов. Согласно закону о бюджете на следующие три года, на льготные ссуды предусмотрены расходы в 1,4 триллиона рублей, из них: 637 миллиарда в 2025-м, 454,1 миллиарда в 2026-м и 358,3 миллиарда в 2027-м.

Во время прямой линии Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами по семейной ипотеке, из-за которых многие граждане не могут взять кредит на выгодных условиях. Он пообещал, что программа сохранится и продолжит действовать в стране.

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