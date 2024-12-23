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14:31, 23 декабря 2024Экономика

Путин поручил чиновникам увязать помощь компаниям с выходом на биржу

Путин поручил правительству подумать о привязке льготных кредитов бизнесу к IPO
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин обратился к участникам совещания по экономическим вопросам с поручением подумать о привязке выдачи льготных кредитов компаниям с их выходом на биржу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства напомнил, что уже выдвигал идею о связи помощи бизнеса с первичным размещением акций (IPO) на форуме ВТБ в начале декабря, но теперь хочет, чтобы чиновники предметно обратились к вопросу.

В заседании 23 декабря принимали участие представители правительства, в том числе министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Две недели назад Путин отмечал, что в 2024 году в России прошло 19 размещений акций, с помощью которых удалось привлечь 102 миллиарда рублей. Результат можно назвать удовлетворительным, но в масштабах страны он невысок.

В том выступлении президент признавал, что на рынок выходят в основном небольшие компании, в то время как лидеры в отраслях избегают размещений. Это означает, что следует найти способы стимулировать крупный бизнес идти на IPO.

Сегодня Путин добавил, что особенно связь льготного финансирования с биржей актуальна для флагманов рынка, но только в том случае, где это обоснованно и целесообразно.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев признал, что крупные первичные размещения акций (IPO) на Московской бирже не проводятся, потому что что на площадке не хватает для этого денег, емкость фондового рынка недостаточна. По его словам, продавать пару процентов от доли компании смешно, а больше — не получится. Выходом могло бы стать привлечение иностранного капитала, но его нет.

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